Diada nacional: festa ad Alghero La locale sede della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Diada nacional organizzando un ricevimento che si svolgerà a Villa Mosca venerdì 11 settembre, alle 19







Per questo motivo, ha organizzato un ricevimento aperto a tutti i cittadini, previa e obbligatoria registrazione, dove si potrà assistere al concerto di Ester Formosa & Elva Lutza, che proporanno un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda. Formosa, cantante e attrice catalana con una prolifica carriera artistica, negli anni ha variato tra generi diversi, creando un incrocio personale tra la composizione di canzoni, musica popolare e atmosfere più jazz. Collabora con il duo sardo Elva Lutza dal 2012 e con loro si è esibita in numerosi concerti e festival in Catalogna, Francia, Inghilterra, Italia e, ovviamente, in Sardegna.



Gli Elva Lutza (Nico Casu e Gianluca Dessì) sono una delle formazioni più interessanti e “internazionali” del panorama sardo degli ultimi anni. Vincitori del Premio “Andrea Parodi” nel 2011, fondono musica tradizionale e improvvisazione jazz con altri generi. Il concerto comprenderà brani in catalano, sardo e antico sefardita, la lingua di alcune comunità ebraiche della penisola iberica. In ottemperanza alle ordinanze sanitarie, è obbligatoria la prenotazione, inviando una e-mail all'indirizzo web alguer@gencat.cat o inviando un messaggio al numero 347/46352 44.



