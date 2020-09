Antonio Burruni 20:06 Amichevole: Cagliari-Olbia 1-0 Primo test stagionale per i rossoblu di mister Eusebio Di Francesco, che ad Aritzo battono i galluresi con una rete di Rog al 75´. Buone impressioni da entrambe le compagini, nonostante i carichi di lavoro







PRIMO TEMPO. Dopo oltre 20' di studio, arriva la prima azione degna di nota, con Simeone che, lanciato da Klavan, non trova la via della rete. Alla mezz'ora, scambio Simeone-Joao Pedro, con il capitano rossoblu che calcia troppo alto. Al 38', si fa vedere l'Olbia, ma Vicario fa buona guardia. L'arbitro concede 2' di recupero, ma il risultato non si sblocca: si va negli spogliatoi sullo 0-0 di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo con diverse forze fresche. Il Cagliari propone Rog, Marin, Gagliano e Pavoletti per Caligara, Ladinetti, Delpupo e Simeone. L'Olbia presenta La Rosa per Emerson, Altare per Pisano, Cossu per Arboleda, Giandonato per Pennington, Vallocchia per Occhioni, Lella per Biancu, Pitzalis per Doratiotto e Demarcus per Moro. Dopo 80”, l'ex lancere Marin si presenta con un lancio in profondità per Lykogiannis, fermato in corner. Al 55', ancora Marin, che innesca Gagliano, cross in mezzo e Pavoletti viene contrato in angolo. Quando scocca l'ora di gioco, ci prova Cocco su calcio piazzato, ma non inquadra lo specchio della porta. Dalla Bernardina e Cocco lasciano spazio a Marroni e Di Paolo. Dentro anche Barone per Van der Want. Tre minuti dopo, l'estremo gallurese è pronto alla risposta su conclusione di Nandez. Boccia, Pinna e Michelotti prendono il posto di Pisacane, Lykogiannis e Joao Pedro. Al 70', fuori Demarcus e dentro Belloni. Due minuti dopo, Pavoletti mette Gagliano davanti a Barone, con il portiere pronto nell'uscita bassa. Al 75', Cagliari in vantaggio con Rog, che scambia con Nandez, entra in area e batte il portiere con un destro a giro. Un minuto dopo, lo stesso Rog innesca Gagliano, che spreca. A dieci minuti dalla fine, Kanyamuna, Conti e Cusumano subentrano a Faragò, Nandez e Klavan. Al minuto 84, Vicario e Pavoletti cedono il posto a Cabras e Masala. Si giocano 3' oltre il 90', ma il risultato non cambia più.



CAGLIARI-OLBIA 1-0:

CAGLIARI: Vicario (39'st Cabras), Faragò (35'st Kanyamuna), Pisacane (18'st Boccia), Klavan (35'st Cusumano), Del Pupo (1'st Gagliano), Nandez (35'st Conti), Ladinetti (1'st Marin), Caligara (1'st Rog), Lykogiannis (18'st Pinna), Joao Pedro (18'st Michelotti), Simeone (1'st Pavoletti, 39'st Masala). Allenatore Eusebio Di Francesco..

OLBIA: Van der Want (16'st Barone), Dalla Bernardina (15'st Marroni), Emerson (1'st La Rosa), Pisano (1'st Altare), Arboleda (1'st Cossu), Pennington (1'st Giandonato), Occhioni (1'st Vallocchia), Biancu (1'st Lella), Doratiotto (1'st Pitzalis), Moro (1'st Demarcus, 25'st Belloni), Cocco (15'st Di Paolo). Allenatore Max Canzi.

ARBITRO: Piero Usala di Cagliari.

RETE: 30'st Rog.



