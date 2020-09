Mimmo Pirisi 21:11 L'opinione di Mimmo Pirisi Rischio colate di cemento con il Piano casa



Il “Piano casa”, uno strumento urbanistico nato per sopperire alle carenze urbanistiche degli ultimi anni, doveva stare in auge solo pochi mesi, in attesa del tanto atteso e armonioso “Piano urbanistico regionale” sempre di imminente approvazione, ma mai approvato negli ultimi anni, sia dall’Amministrazione precedente sia da quella attuale. Proprio per questa attesa si è passati da una proroga all’altra.



Questo ha creato negli anni, degli interventi tampone in tutto il territorio regionale, a macchia di leopardo, anche con scelte, coperte dalla norma, molto discutibili dal punto di vista architettonico, paesaggistico e ambientale. Questo proprio per l’assenza di una pianificazione del territorio complessiva e armoniosa. Ancora oggi, con l’ennesima proroga, anche nel nostro territorio ci sono in atto pratiche che con la demolizione e ricostruzione, molte strutture potrebbero avere incrementi volumetrici del 30percento, che in termini ambientali e paesaggistici è una enormità, in un territorio come il nostro, dove insiste a nord il Parco di Porto Conte, a tutela ambientale totale, aree di conservazione integrale nelle fasce costiere, zone Sic, sia a nord che a aud, anch’esse a protezione speciale, di enorme rilevanza comunitaria.



Queste aree, ora rischiano di trovarsi con colate di cemento proprio grazie alla proroga del Piano casa. Credo sia importante vigilare affinchè le norme vengano rispettate da tutti, tenendo conto del contesto in cui il territorio si trova, affinchè scelte come quelle del passato non si ripetano piu.



* capogruppo Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero