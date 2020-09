Red 18:18 Scuola politica: Graziano Delrio ad Alghero Il parlamentare, già ministro delle Infrastrutture e sindaco di Reggio Emilia, sarà lunedì sera nello spazio Merenderia del Parco “Giammarco Manca” di Maria Pia, come relatore nella Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Alghero, organizzata dall’associazione Maestrale







“Ripartiamo dalle città, uno sguardo sull’Italia dei diritti e dei valori” è il tema dell’incontro aperto a tutti, anche ai non iscritti alla scuola. Con Delrio parteciperà anche l'ex sindaco di Olbia Gianpiero Scanu, parlamentare e sottosegretario di Stato. La lezione-incontro si terrà all’aperto, osservando le distanze e le misure di protezione. La scuola che ha l’obiettivo di preparare una nuova classe dirigente di amministratori e di cittadini attivi, gode del patrocinio della Fondazione di Sardegna, dell'Anci, dell'Ali e di Focus Europe.



Nella foto: Graziano Delrio Commenti ALGHERO – Il parlamentare Graziano Delrio, già ministro delle Infrastrutture e sindaco di Reggio Emilia, sarà lunedì 7 settembre ad Alghero, alle 19.30, nello spazio Merenderia del Parco “Giammarco Manca” di Maria Pia, come relatore nella Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Alghero, organizzata dall’associazione Maestrale. Una scuola con ottanta iscritti e tanti giovani che ha preso avvio nel mese di gennaio.“Ripartiamo dalle città, uno sguardo sull’Italia dei diritti e dei valori” è il tema dell’incontro aperto a tutti, anche ai non iscritti alla scuola. Con Delrio parteciperà anche l'ex sindaco di Olbia Gianpiero Scanu, parlamentare e sottosegretario di Stato. La lezione-incontro si terrà all’aperto, osservando le distanze e le misure di protezione. La scuola che ha l’obiettivo di preparare una nuova classe dirigente di amministratori e di cittadini attivi, gode del patrocinio della Fondazione di Sardegna, dell'Anci, dell'Ali e di Focus Europe.Nella foto: Graziano Delrio