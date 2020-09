Red 20:51 Incendio a Macomer: 10ettari in fumo Oggi, quindici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Riu Campeda



MACOMER – Oggi (sabato), quindici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Macomer, in località Riu Campeda.



Il rogo è divampato attorno alle 16.10 e ha visto l'intervento prima un elicottero proveniente dalla base di Anela, poi uno dalla base di Bosa e un'altro dalla base di Farcana oltre ad un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di Forestas del cantiere di Sant'Antonio e dal vivaio.



Le fiamme hanno percorso circa 10ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei si sono concluse alle 18.15, mentre sul posto restano le squadre a terra per effettuare la bonifica del perimetro dell'incendio.