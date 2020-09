Red 22:07 Violano la quarantena Covid: sanzionati dai Carabinieri A Nurri, i militari della locale Stazione hanno contestato a due residenti la violazione della quarantena precauzionale, imposta dall’autorità sanitaria a seguito dei contatti stretti avuti con casi confermati di soggetti positivi



NURRI - Con il recente aggravamento della situazione epidemiologica da Covid–19 in Sardegna e, in particolare, con la comparsa di numerosi casi di positività nei piccoli centri del Sarcidano, continua l’azione di controllo e vigilanza dei Carabinieri della Compagnia di Isili sul rispetto dei divieti e delle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento dell’emergenza. A Nurri, i militari della locale Stazione hanno contestato a due residenti la violazione della quarantena precauzionale, imposta dall’autorità sanitaria a seguito dei contatti stretti avuti con casi confermati di soggetti positivi. Contravvenendo agli obblighi di permanere in isolamento e osservazione quali soggetti potenzialmente infetti, i due giovani sono stati sorpresi per le vie dell’abitato senza alcuna giustificazione. Il loro comportamento illecito è stato sanzionato amministrativamente.