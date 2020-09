Red 13:17 «Siamo una lista civica trasversale» «Tempio tradizione e futuro è una lista civica trasversale, non una lista di Centrodestra o un movimento politico», chiarisce il candidato sindaco a Tempio, Giannetto Addis. Intanto, si lavora al programma







«Una lista civica trasversale - ha sottolineato Addis - che ha accolto candidati diversi per estrazione politica, capaci anche per età, di rappresentare il cambio generazionale tanto atteso». «La trasversalità, mai come in questo caso, rappresenta il punto di forza della lista civica», spiegano i membri della lista che, nel frattempo, lavorano al programma, per la presentazione del quale, a breve, verrà programmata una conferenza stampa.



Nella foto: il candidato sindaco Giannetto Addis Commenti TEMPIO PAUSANIA - «La lista Tempio tradizione e futuro è una lista civica che coinvolge le migliori forze in campo senza nessun pregiudizio di sorta». Così Giannetto Addis, candidato sindaco per le Elezioni comunali di Tempio Pausania in programma domenica 25 e lunedì 26 ottobre, ha definito la lista civica durante la presentazione ufficiale.«Una lista civica trasversale - ha sottolineato Addis - che ha accolto candidati diversi per estrazione politica, capaci anche per età, di rappresentare il cambio generazionale tanto atteso». «La trasversalità, mai come in questo caso, rappresenta il punto di forza della lista civica», spiegano i membri della lista che, nel frattempo, lavorano al programma, per la presentazione del quale, a breve, verrà programmata una conferenza stampa.Nella foto: il candidato sindaco Giannetto Addis