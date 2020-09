Cor 11:45 Via le macchine da San Michele Lo prevede l´ordinanza firmata dal dirigente del settore Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del comune di Alghero. Sempre meno parcheggi in centro



ALGHERO - Basta macchine parcheggiate a ridosso della nuova Piazza Ginnasio. Lo prevede l'ordinanza firmata nelle ultime ore dal dirigente del settore Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del comune di Alghero. L'atto istituisce formalmente il divieto di sosta permanente integrato dalla zona rimozione sul margine destro della via Maiorca con direzione di marcia da via Misericordia verso Gilbert Ferret. Si tratta di una decisione auspicata da tempo, ma che in assenza di un più generale ripensamento del traffico all'interno della città vecchia rischia di aggravare la già caotica situazione. Saltano infatti circa otto stalli destinati ai residenti del centro storico, che dopo la chiusura della piazza si ritrovano ad avere sempre più problemi di parcheggio a causa anche del mancato rispetto sull'occupazione delle (poche) aree di sosta Ztl.

Nella foto: l'area su cui grava il nuovo divieto di sosta disposto dall'Amministrazione