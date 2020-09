Red 20:04 Aggiudicati i lavori per il restyling di Via Pirastu Una delle principali vie d´ingresso a Tortolì sarà interessata da interventi di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche







TORTOLI' - Restyling di Via Pirastu: aggiudicati a una ditta ogliastrina i lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per un importo di 90mila euro. Si tratta di un progetto dell'Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Tortolì, che si inserisce in una serie più ampia di interventi fortemente voluti dall'Amministrazione comunale per riqualificare e rendere maggiormente fruibili in termini di sicurezza e comfort le aree pubbliche della cittadina.L'area di intervento riguarda l'ingresso ovest di Tortolì: Via Pirastu è una delle vie d'accesso principali, particolarmente viva e interessata dal traffico veicolare, ma anche da tanti pedoni. Infatti, sono presenti una scuola primaria e una secondaria di primo grado, nonché varie attività commerciali.I lavori prevedono la realizzazione di nuovi marciapiedi, rampe e aree di sosta, nuove caditoie e pozzetti per il convogliamento delle acque, e una nuova pavimentazione. Inoltre, il progetto prevede il posizionamento di aiuole e siepi di arbusti e fiori. Il cantiere partirà entro la fine di settembre e l'intervento avrà una durata da cronoprogamma di circa 110 giorni.