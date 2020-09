Red 14:23 Piano regionale infrastrutture: rimodulazione Con il voto favorevole della Maggioranza e l’astensione dell’Opposizione, la Commissione Governo del territorio ha approvato la rimodulazione del Piano, che movimenta un volume di risorse pari a circa 30milioni di euro







La revisione del Piano, ha poi precisato Corrias, ha necessariamente comportato il ricorso al definanziamento di alcune opere, nei casi di sotto utilizzo delle risorse o della mancata disponibilità di progetti “cantierabili”, mantenendo comunque la disponibilità dei fondi necessari per il completamento della progettazione. A margine del Piano, la Commissione si è riservata di sottoporre all’Assessorato, al termine di un'adeguata istruttoria tecnica, una serie di proposte che potranno essere inserite in un nuovo bando. Commenti CAGLIARI – Con il voto favorevole della Maggioranza e l’astensione dell’Opposizione, la Commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza italia), ha approvato la rimodulazione del Piano regionale delle infrastrutture, che movimenta un volume di risorse pari a circa 30milioni di euro. Assente l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia, il Piano è stato illustrato dal capo di Gabinetto dell’Assessorato Vincenzo Corrias, che si è soffermato, in particolare, sui criteri seguiti nel predisporre la rimodulazione, a cominciare dalla capacità dei soggetti attuatori di rispettare la scadenza del 31 marzo 2023 per il completamento delle opere, per finire con gli interventi che rivestono carattere di emergenza, come per esempio il contrasto al rischio idro-geologico.La revisione del Piano, ha poi precisato Corrias, ha necessariamente comportato il ricorso al definanziamento di alcune opere, nei casi di sotto utilizzo delle risorse o della mancata disponibilità di progetti “cantierabili”, mantenendo comunque la disponibilità dei fondi necessari per il completamento della progettazione. A margine del Piano, la Commissione si è riservata di sottoporre all’Assessorato, al termine di un'adeguata istruttoria tecnica, una serie di proposte che potranno essere inserite in un nuovo bando.