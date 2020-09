Red 22:24 Diada nacional: l´Omnium cultural non si ferma Alcuni rappresentanti della Giunta direttiva hanno espresso solidarietà al popolo catalano denunciando «la posizione antidemocratica dello Stato spagnolo che, senza motivi giuridici e legali, ma solamente politici, da anni ha privato della libertà diverse persone, rappresentanti politici e attivisti culturali, tra i quali il presidente di Òmnium Jordi Cuixart, detenuto da ben 1.060 giorni»







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO – Oggi (venerdì), l'Òmnium cultural de l’Alguer, in occasione della Diada nacional de Catalunya, non potendo organizzare iniziative pubbliche, come da disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del Covid-19, ha voluto fare almeno un atto simbolico nella sede dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. Alcuni rappresentanti della Giunta direttiva hanno espresso solidarietà al popolo catalano denunciando «la posizione antidemocratica dello Stato spagnolo che, senza motivi giuridici e legali, ma solamente politici, da anni ha privato della libertà diverse persone, rappresentanti politici e attivisti culturali, tra i quali il presidente di Òmnium Jordi Cuixart, detenuto da ben 1.060 giorni». L'Òmnium cultural de l’Alguer continua la propria attività non solo culturale, ma anche sociale e con una chiara posizione vicina alle rivendicazioni democratiche del popolo catalano, ricordando il motto di Jordi Carbonell: «Che la prudenza non ci renda traditori».Nella foto: un momento dell'incontro