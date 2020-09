Red 12:20 Elezioni: diritto di voto cittadini Ue a Porto Torres I cittadini degli Stati appartenenti all´Unione europea che intendono votare alle Elezioni comunali, in programma a Porto Torres domenica 25 e lunedì 26 ottobre, possono inoltrare domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte all´Ufficio elettorale, entro martedì 15 settembre







La domanda riguarda solo le Elezioni comunali e non altre competizioni elettorali. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ufficio Elettorale comunale telefonando al numero 079/5008032; o via e-mail, agli stessi indirizzi web utili per l'invio delle domande. Commenti PORTO TORRES - I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea che intendono votare alle Elezioni comunali, in programma a Porto Torres domenica 25 e lunedì 26 ottobre, possono inoltrare domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte all'Ufficio elettorale, entro martedì 15 settembre. La domanda, scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi e scadenze”, deve essere trasmessa, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata e dalla copia di un documento d'identità dell'interessato, esclusivamente via e-mail, agli indirizzi web elettorale@comune.porto-torres.ss.it o demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di una casella di Posta elettronica certificata).In caso di accoglimento della domanda, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio dove potranno recarsi a votare. I cittadini comunitari che risultano già iscritti nelle apposite liste aggiunte per avere fatto richiesta in occasione delle precedenti Comunali e che sono in possesso della tessera elettorale, non devono presentare nuovamente la domanda.La domanda riguarda solo le Elezioni comunali e non altre competizioni elettorali. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ufficio Elettorale comunale telefonando al numero 079/5008032; o via e-mail, agli stessi indirizzi web utili per l'invio delle domande.