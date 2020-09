Red 20:02 Suppletive Senato: Lorenzo Corda ad Alghero Il 59enne presidente dell´Ordine degli ingegneri di Sassari è sostenuto da Movimento 5 stelle, dal Partito democratico, da Articolo uno-Leu, dai Progressisti, da Demos e dal Centro Democratico. L´appuntamento è fissato per domani sera, in Via Mazzini 99







Nella foto: Lorenzo Corda Commenti ALGHERO - In vista delle suppletive nel Collegio uninominale Sardegna 03 per l'assegnazione del seggio in Senato rimasto vacante dopo il decesso di Vittoria Bogo Deledda, esponente pentastellata morta a marzo, domani, martedì 15 settembre, si terrà ad Alghero un incontro con il candidato Lorenzo Corda. Il 59enne presidente dell'Ordine degli ingegneri di Sassari è sostenuto da Movimento 5 stelle, dal Partito democratico, da Articolo uno-Leu, dai Progressisti, da Demos e dal Centro Democratico.L'appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid in termini di distanziamento e misure di sicurezza, è fissato per le 20.30, in Via Mazzini 99. Questo, quanto deciso nel corso di un incontro tenutosi tra i vari esponenti locali della Coalizione.Il Collegio senatoriale del nord Sardegna comprende tutta la provincia di Sassari, della Gallura e quattordici Comuni della provincia di Nuoro: Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè.Nella foto: Lorenzo Corda