Truffatore e ladro: denunciati a Ittireddu

ITTIREDDU - Sabato, a Ittireddu, i militari della locale Stazione, al termine degli accertamenti scaturiti da una denuncia, hanno deferito in stato di libertà un 35enne cagliaritano (già noto alle Forze dell'ordine) e un 40enne del Bangladesh. Questo perchè, con artifici e raggiri, fingendosi organizzatore di un torneo di calcio, dapprima con contatti telefonici, con numerazione mobile intestata allo straniero, il cagliaritano otteneva dal querelante 220euro in contanti quale donazione per finanziare l'acquisto di maglie, per conto di un'associazione calcistica di Ozieri ( risultata successivamente non esistente). Mentre riceveva il denaro, nel negozio del denunciante, il 35enne asportava alcuni prodotti di profumeria per un valore di 250euro, venendo ripreso dal sistema videosorveglianza, che permetteva l’ identificazione e la conseguente denuncia.