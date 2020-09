A.B. 20:13 Nuoto ad Alghero: un fine settimana da campioni “Freedom in water”, giunta alla settima edizione e abbinata come da tradizione al Campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere, organizzato dall´Asd Progetto AlbatroSS, in collaborazione con la Finp Sardegna, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Carlotta Gilli, Gregorio Paltrinieri, Alisia Tettamanzi e Vincenzo Boni







La due giorni di altissimo profilo agonistico, sportivo e sociale vede come teatro naturale la Riviera del Corallo, e in particolare la spiaggia algherese di Mugoni. In tutto, saranno trentaquattro i tesserati paralimpici che si contenderanno i tricolori distribuiti tra diverse categorie. Quelli appartenenti alla S3-S6 partiranno alle 9 di sabato 19 settembre. Un’ora più tardi, cominceranno a gareggiare quelli delle classi S7-S10/S11-S13, con gli atleti del circuito Fin, tra cui proprio Paltrinieri, che si confonderà in un gruppo composto da un altro centinaio di partecipanti. Tra loro, ci saranno venticinque nuotatori agonisti facenti parte della Società nuotatori milanesi.



Ma il week-end inizierà venerdì 18, con la conferenza stampa, alle 12, nella sala de Lo Quarter, ad Alghero, per poi proseguire nel pomeriggio con un convegno dal titolo “Il percorso verso un'Olimpiade. Storie di atleti che non mollano mai”. Moderato dallo psicologo dello sport Manolo Cattari vedrà la partecipazione di Gregorio Paltrinieri, Vincenzo Boni, Carlotta Gilli e del Ct della Nazionale di nuoto paralimpico Riccardo Vernole. Il ritrovo sarà nella sala Maqù dell'Hotel Catalunya.



Nella foto (della Fin): Gregorio Paltrinieri Commenti ALGHERO - Un appuntamento collaudato che mette sulla stessa linea di partenza campioni di matrice paralimpica e olimpica. Quattro nomi su tutti: Carlotta Gilli, campionessa del mondo paralimpica; Gregorio Paltrinieri, campione del mondo ed olimpico; Alisia Tettamanzi, campionessa europea junior in acque libere, Vincenzo Boni bronzo alle paralimpiadi, campione europeo e pluricampione italiano in acque libero vincitore di quattro edizioni su sei del campionato in acque libere. Questa l’essenza di “Freedom in water”, giunta alla settima edizione e abbinata come da tradizione al Campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere, organizzato dall'Asd Progetto AlbatroSS, in collaborazione con la Finp Sardegna.La due giorni di altissimo profilo agonistico, sportivo e sociale vede come teatro naturale la Riviera del Corallo, e in particolare la spiaggia algherese di Mugoni. In tutto, saranno trentaquattro i tesserati paralimpici che si contenderanno i tricolori distribuiti tra diverse categorie. Quelli appartenenti alla S3-S6 partiranno alle 9 di sabato 19 settembre. Un’ora più tardi, cominceranno a gareggiare quelli delle classi S7-S10/S11-S13, con gli atleti del circuito Fin, tra cui proprio Paltrinieri, che si confonderà in un gruppo composto da un altro centinaio di partecipanti. Tra loro, ci saranno venticinque nuotatori agonisti facenti parte della Società nuotatori milanesi.Ma il week-end inizierà venerdì 18, con la conferenza stampa, alle 12, nella sala de Lo Quarter, ad Alghero, per poi proseguire nel pomeriggio con un convegno dal titolo “Il percorso verso un'Olimpiade. Storie di atleti che non mollano mai”. Moderato dallo psicologo dello sport Manolo Cattari vedrà la partecipazione di Gregorio Paltrinieri, Vincenzo Boni, Carlotta Gilli e del Ct della Nazionale di nuoto paralimpico Riccardo Vernole. Il ritrovo sarà nella sala Maqù dell'Hotel Catalunya.Nella foto (della Fin): Gregorio Paltrinieri