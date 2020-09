Red 16:20 Bitti: bando rischio idrogeologico «Dopo anni di lavoro incessante e confronti costanti fra l’Amministrazione comunale, i nostri uffici competenti e le istituzioni regionali e nazionali siamo arrivati alla messa a bando della progettazione sugli interventi di mitigazione per rischio idrogeologico riguardanti il territorio di Bitti», annuncia il sindaco Giuseppe Ciccolini







Questa prima fase di intervento prevede un piano di investimento di circa 20milioni di euro tra lavori effettivi da realizzare da parte delle imprese, progettazioni e oneri vari. La disponibilità finanziaria, in buona parte di provenienza regionale attraverso il fondo del mutuo infrastrutture, gode di una integrazione di circa 4milioni di risorse nazionali. L’operazione prevista a Bitti, e inserita nel programma di interventi regionali sull’infrastrutturazione dei territori, sarà il cantiere pubblico più importante dell’intera provincia di Nuoro. Soggetto appaltante è la Sogesid, società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il suo capitale sociale, interamente pubblico, è detenuto al 100percento dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Questa prima tranche di attività che interesserà il centro barbaricino fa parte di un piano d’azione più allargato di messa in sicurezza dell’intero centro abitato e delle campagne limitrofe con un impegno di spesa generale che supererà i 60milioni di euro e su cui sarà necessario lavorare per il reperimento delle risorse ancora mancanti.



