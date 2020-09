Red 23:09 Fallimenti: sei denunciati per bancarotta Nell’ultimo periodo, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari hanno concluso tre filoni investigativi delegati dalla locale Procura della Repubblica, facendo scattare sei denunce riguardanti due srl del capoluogo e una dell´hinterland



CAGLIARI - Nell’ultimo periodo, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari hanno concluso tre filoni investigativi delegati dalla locale Procura della Repubblica. In una prima circostanza, sono state denunciate quattro persone responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di fattispecie penali di natura fallimentare e tributaria. Le indagini hanno riguardato la procedura fallimentare di una srl cagliaritana operante nel settore della costruzione di edifici e dichiarata fallita nel 2017. Gli accertamenti hanno palesato diverse incongruenze tributarie e hanno consentito di configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, i segnalati all’Autorità giudiziaria (tra cui due amministratori pro tempore) hanno distratto beni aziendali del valore di 238.932euro e hanno dissipato risorse finanziarie per 1.287.185euro. In sede di verifiche contabili, tra l’altro, sono stati rilevati fatti di bancarotta semplice documentali, dovuti al mancato deposito delle scritture contabili obbligatorie per il periodo dal 2010 al 2017. Infine, i denunciati si sono resi responsabili di fattispecie penali rientranti nell’ambito fiscale e previdenziale, dovute a un omesso versamento sia dei contributi previdenziali per 187.027euro, sia di acconti Iva relativi al 2010 pari a 289.639euro.



Una seconda attività delegata ha riguardato il fallimento di una srl cagliaritana operante nel settore dei lavori edili, il cui amministratore è stato denunciato per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nonché per bancarotta semplice. L’esito delle investigazioni ha consentito di ricostruire le vicende e di imputare precise responsabilità penali di natura fallimentare nei confronti dell’amministratore pro tempore della società, che ha aggravato il dissesto, astenendosi dal presentare la dichiarazione del fallimento. E' stata accertata la dissipazione di risorse finanziarie facenti parte del patrimonio aziendale della fallita, costituite da crediti per un valore pari a 1.021.698euro, oltre alla bancarotta fraudolenta documentale, per mancato deposito dei bilanci societari nel periodo dal 2011 al 2017.



Un’ultima circostanza ha riguardato una srl operante nell’hinterland cagliaritano nel settore dell’autotrasporto per conto terzi, dichiarata fallita nell’aprile 2018. L’azione dei finanzieri, anche in questo caso, è stata orientata alla disamina delle diverse dinamiche che hanno condotto l’azienda a dichiarare lo stato di insolvenza, per acclarare eventuali responsabilità sulla condotta dolosa dell’amministratore pro tempore della fallita: è stata evidenziata la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo all’amministratore unico della società in riferimento all’omesso deposito dei bilanci societari per il periodo dal 2010 al 2018. Inoltre, è stato segnalato per inosservanza degli obblighi attribuiti dalla legge fallimentare in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili alla curatela fallimentare successivamente la dichiarazione di fallimento.