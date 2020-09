Red 19:16 Cala il sipario su JazzAlguer Sabato sera, lo spettacolo "Si esce vivi dagli anni ´80", chiuderà la terza edizione della rassegna. Di scena a Lo Quarter Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo, con la musica dal vivo dei Pirati & Panadas funk e la partecipazione di Pauz







Nella foto: Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo Commenti ALGHERO - Ultimo appuntamento nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero dall'associazione culturale Bayou club-events, che sabato 19 settembre completerà il programma della terza edizione, partita il 12 luglio. Alle 21, a Lo Quarter, andrà in scena “Si esce vivi dagli anni '80”, uno spettacolo di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo, con la musica dal vivo dei Pirati & Panadas funk (Danilo Lutzoni voce, Antonio Fortunato chitarra, Angelo Salaris basso e voce principale, Sergio Intelisano batteria) e con la partecipazione di Pauz: tra ricordi e riflessioni, il racconto di “un decennio lungo come un secolo”, accompagnato da una colonna sonora con i successi dell'epoca. Seduti al tavolino di un bar, Di Nolfo e Sari Bozzolo rievocheranno, con ironia e leggerezza, personaggi e fatti degli Anni Ottanta rimasti indelebili nella memoria collettiva di una generazione, tra cronaca, costume, musica e sport.Nato e cresciuto in Liguria, Raffaele Sari Bozzolo vive proprio dagli Anni Ottanta in Sardegna. Insegnante e scrittore di narrativa, teatro, poesia e saggistica, appassionato studioso e divulgatore di storia contemporanea e letteratura, paroliere, mancato cantante rock e divertito speaker radiofonico, ha alle spalle decine di pubblicazioni, esperienze di animatore di festival e rassegne culturali, collaborazioni con riviste locali e nazionali. Algherese, ma di padre siciliano, classe 1974, Emiliano Di Nolfo è operatore culturale della Società Umanitaria di Alghero, per la quale si occupa di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, in particolare nella didattica della grammatica del cinema. Bassista rock mancato e sfegatato fan di Bruce Springsteen, ha un passato di attore, regista e autore teatrale. Collabora da anni con diversi festival letterari.I biglietti, a l prezzo di 10euro, si possono acquistare da Cyrano libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele II 11, e sabato, al botteghino de Lo Quarter, dalle 20. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, o telefonare ai numeri 328/8399504 e 339/1161674. La terza edizione di JazzAlguer ha il contributo e la collaborazione della Camera di commercio di Sassari (nell'ambito del bando “Salude&Trigu”), della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della Sogeaal-Aeroporto di Alghero, Consorzio turistico Riviera del corallo, Domos-Associazione club di prodotto e Co-House Sardinia;. Tra i media partner, anche Alguer.it.Nella foto: Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo