Cor 11:40 «94 occupati ecco i nostri risultati» In uno dei momenti particolarmente delicati nei rapporti interni alla maggioranza di Mario Conoci, Forza Italia e Marco Tedde mostrano i muscoli e lodano quelli che - a detta loro - risultano essere «i risultati conseguiti anche grazie al grande impegno del Gruppo e del Direttivo di Forza Italia Alghero»



in house, i due bracci operativi dell’Amministrazione costituiti nel biennio 2008-2010 dalla Giunta Tedde» (entrambi attualmente a guida Azzurra con Andrea Delogu e Gennaro Monte ndr). In uno dei momenti più delicati nei rapporti interni alla maggioranza di Mario Conoci, Forza Italia e Marco Tedde, dimostrando coesione nel gruppo consiliare a differenza delle insistenti indiscrezioni che girano tra i consiglieri di centrodestra, mostrano i muscoli agli alleati sottolineando quelli che - a detta loro - risultano essere «i risultati conseguiti anche grazie al grande impegno del Gruppo e del Direttivo di Forza Italia Alghero».



E' il bilancio firmato Forza Italia, circa le risorse umane impegnate nei Progetti Lavoras dell'ex giunta Pigliaru, «arenatisi durante la precedente Amministrazione e giunti felicemente in porto grazie alla collaborazione quotidiana dell’Assessorato regionale al lavoro e del suo consulente Marco Tedde» scrivono dal gruppo consiliare capitanato da Nunzio Camerada. Così vengono sottolineati i due progetti Lavoras della Fondazione Alghero, terminati dopo 8 mesi il 10 settembre 2020, «che hanno visto occupati complessivamente 24 persone a tempo determinato part time» e gli «straordinari risultati» conseguiti da Alghero in house che ha gestito due progetti, con le stesse caratteristiche di quelli della Fondazione «che hanno visto occupati complessivamente 61 persone».



«Siamo consci del fatto che il problema dell’occupazione si risolve dando strumenti alle nostre imprese per investire e creare ricchezza. E ci rendiamo disponibili a sostenere tutte le iniziative dell’Amministrazione locale e del Governo regionale in questa direzione. Ma continuiamo a garantire la nostra attenzione e il nostro impegno assieme all’ex sindaco Tedde per il decollo dei nuovi progetti Lavoras, che in un momento di grande difficoltà economica delle famiglie costituiscono una importante boccata di ossigeno per la nostra comunità» chiudono da Forza Italia. Commenti ALGHERO - «Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati raggiunti nel campo del lavoro dagli Assessori Caria e Peru, dai vertici delle Fondazione Alghero e di Alghero, i due bracci operativi dell’Amministrazione costituiti nel biennio 2008-2010 dalla Giunta Tedde» (entrambi attualmente a guidacon Andrea Delogu e Gennaro Monte). In uno dei momenti più delicati nei rapporti interni alla maggioranza di Mario Conoci, Forza Italia e Marco Tedde, dimostrando coesione nel gruppo consiliare a differenza delle insistenti indiscrezioni che girano tra i consiglieri di centrodestra, mostrano i muscoli agli alleati sottolineando quelli che - a detta loro - risultano essere «i risultati conseguiti anche grazie al grande impegno del Gruppo e del Direttivo di Forza Italia Alghero».E' il bilancio firmato Forza Italia, circa le risorse umane impegnate nei Progettidell'ex giunta Pigliaru, «arenatisi durante la precedente Amministrazione e giunti felicemente in porto grazie alla collaborazione quotidiana dell’Assessorato regionale al lavoro e del suo consulente Marco Tedde» scrivono dal gruppo consiliare capitanato da Nunzio Camerada. Così vengono sottolineati i due progettidella Fondazione Alghero, terminati dopo 8 mesi il 10 settembre 2020, «che hanno visto occupati complessivamente 24 persone a tempo determinato part time» e gli «straordinari risultati» conseguiti da Alghero in house che ha gestito due progetti, con le stesse caratteristiche di quelli della Fondazione «che hanno visto occupati complessivamente 61 persone».«Siamo consci del fatto che il problema dell’occupazione si risolve dando strumenti alle nostre imprese per investire e creare ricchezza. E ci rendiamo disponibili a sostenere tutte le iniziative dell’Amministrazione locale e del Governo regionale in questa direzione. Ma continuiamo a garantire la nostra attenzione e il nostro impegno assieme all’ex sindaco Tedde per il decollo dei nuovi progetti Lavoras, che in un momento di grande difficoltà economica delle famiglie costituiscono una importante boccata di ossigeno per la nostra comunità» chiudono da Forza Italia.