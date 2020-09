Red 12:23 Chiusura filiali BdS: mozione in Regione Ieri mattina, il capogruppo in Consiglio regionale di Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco, con altri quindici consiglieri regionali di Opposizione, ha presentato una mozione sull’imminente chiusura delle filiali del Banco di Sardegna nei Comuni di Bottidda e Giave e in altri otto Comuni dell´Isola







«Il trasferimento in altre sedi delle attività bancarie svolte negli sportelli di dieci Comuni della Sardegna comporterà un grave danno per i cittadini, soprattutto per gli anziani e per le categorie più deboli, per chi ha difficoltà nell’effettuare spostamenti e per le famiglie più indigenti che dovranno affrontare ulteriori costi per gli spostamenti o, purtroppo, costretti alla rinuncia dei servizi e dei sostegni economici. E’ fondamentale che l'organo amministrativo del Gruppo Bper, ed in particolar modo quello del Banco di Sardegna, valutino in maniera più precisa e aderente alle specificità della Sardegna la riorganizzazione aziendale e la distribuzione delle filiali nei territori», prosegue il capogruppo di Leu.



«Non è ammissibile che il piano industriale del Gruppo Bper in Sardegna comprenda la chiusura di dieci filiali senza valutare le inevitabili ripercussioni sociali ed economiche nei territori, il mantenimento di un servizio bancario non può esclusivamente basarsi su mere valutazioni economiche e di profitto», conclude Daniele Cocco. La mozione impegna il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e la Giunta regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Banco di Sardegna, e del Gruppo Bper, per scongiurare l'imminente chiusura delle filiali del Banco di Sardegna in dieci Comuni dell'Isola.



