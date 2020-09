Cor 12:18 Aprono le scuole, riparte l´Arst L´accesso alle stazioni e ai mezzi sarà consentito solo indossando correttamente la mascherina e nel rispetto delle distanze interpersonali. I viaggiatori dovranno inoltre rispettare le indicazioni affisse nelle stazioni e sui mezzi







Gli orari dei servizi e il numero di corse saranno gli stessi dello scorso anno scolastico. Nonostante la limitazione di capacità dei mezzi all’80%, si potrà tuttavia consentire il trasporto del 100% dei passeggeri seduti, oltre a un certo numero di persone in piedi, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo (da poche unità fino a 50 persone per i mezzi più grandi). In ogni caso, il numero massimo di passeggeri consentiti a bordo, è indicato sul mezzo. I viaggiatori dovranno inoltre rispettare le indicazioni affisse nelle stazioni e sui mezzi, ai quali dovranno accedere ordinatamente e senza creare situazioni di assembramento.



L'accesso alle stazioni e ai mezzi è consentito solo indossando correttamente la mascherina e nel rispetto delle distanze interpersonali. ARST confida anche sulla collaborazione delle istituzioni, in particolare delle amministrazioni comunali e delle autorità di pubblica sicurezza, per la vigilanza e il controllo sui comportamenti dei passeggeri alle fermate (in particolare degli studenti), al fine di prevenire e all’occorrenza contrastare eventuali condotte inappropriate e situazioni di assembramento.



Nella foto: l'amministratore Chicco Porcu Commenti SASSARI - ARST mette in campo tutte le risorse disponibili in termini di mezzi e personale per garantire le migliori condizioni di trasporto degli studenti nel rispetto delle regole Covid. Possibili criticità, al momento non prevedibili, verranno prontamente affrontate sulla base del costante monitoraggio che verrà effettuato dal personale aziendale. Per questo si ritiene insostituibile e fondamentale la collaborazione di tutti, soprattutto degli istituti scolastici per gli aggiornamenti sugli orari e qualunque altra informazione che possa risultare utile.Gli orari dei servizi e il numero di corse saranno gli stessi dello scorso anno scolastico. Nonostante la limitazione di capacità dei mezzi all’80%, si potrà tuttavia consentire il trasporto del 100% dei passeggeri seduti, oltre a un certo numero di persone in piedi, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo (da poche unità fino a 50 persone per i mezzi più grandi). In ogni caso, il numero massimo di passeggeri consentiti a bordo, è indicato sul mezzo. I viaggiatori dovranno inoltre rispettare le indicazioni affisse nelle stazioni e sui mezzi, ai quali dovranno accedere ordinatamente e senza creare situazioni di assembramento.L'accesso alle stazioni e ai mezzi è consentito solo indossando correttamente la mascherina e nel rispetto delle distanze interpersonali. ARST confida anche sulla collaborazione delle istituzioni, in particolare delle amministrazioni comunali e delle autorità di pubblica sicurezza, per la vigilanza e il controllo sui comportamenti dei passeggeri alle fermate (in particolare degli studenti), al fine di prevenire e all’occorrenza contrastare eventuali condotte inappropriate e situazioni di assembramento.Nella foto: l'amministratore Chicco Porcu