Tempio, tra tradizione e futuro

TEMPIO PAUSANIA - La lista Tempio tradizione e futuro incontrerà i cittadini lunedì 28 settembre, alle 18.30, nel Cinema Giordo, in Via Asilo 2, a Tempio Pausania. La lista, guidata da Giannetto Addis, candidato alla carica di sindaco, già nota alla stampa dopo l'incontro del 2 settembre, si presenterà questa volta al pubblico.L'occasione sarà utile per conoscere le linee programmatiche della lista civica. L'incontro si svolgerà seguendo le regole previste in materia anti Covid- 19.Addis e i sedici esponenti della sua lista, fino all'ufficializzazione formale di tutte le liste in lizza per le votazioni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre, «quale atto di correttezza anche nei confronti di tutti i contendenti, non parteciperanno a incontri televisivi o sui social. Ad oggi la lista Tempio tradizione e futuro è l'unica lista nota, che abbia annunciato ufficialmente i nomi dei suoi sedici candidati».