E´ nata Fantasia politica Si è tenuto sabato, il congresso di fondazione dell´associazione che nasce dalla sinergia, dal continuo confronto e dal lavoro di diverse figure istituzionali e delle associazioni di impegno civico e politico più attive nell´Isola







All'evento, che si è tenuto nella Sala Sulis, nel Padiglione Mediterraneo della Fiera di Cagliari, hanno partecipato numerose persone da tutte le parti della Sardegna, «un chiaro segnale dell'interesse che suscita l'iniziativa, nata con l'obiettivo di riaccendere la passione civile e la fantasia di tutti coloro che guardano alla buona politica come ad una vera opportunità di crescita e di sviluppo del territorio». A presiedere i lavori Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito democratico, che ha introdotto e coordinato il congresso, durante il quale sono stati approvati all'unanimità il manifesto, illustrato nei dettagli da Francesco Pitirra e Fabio Vitiello, e il documento programmatico dell'associazione.



Nel programma, vengono affrontati temi come la macroregione europea delle isole, il diritto allo studio e al lavoro, i diritti civili, la sanità pubblica, lo sviluppo del turismo e delle zone interne dell'Isola, la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale, l'inclusione sociale e la protezione della fascia più debole. Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, Piero Comandini ( vicepresidente del Consiglio regionale), Emanuele Cani (segretario regionale del Pd), Francesco Agus (capogruppo dei Progressisti), Walter Piscedda (consigliere regionale), Francesco Piludu (presidente di Anci giovani Sardegna) e tanti giovani in rappresentanza delle varie associazioni che hanno dato vita a Fantasia politica. Nei prossimi giorni, l'assemblea verrà riconvocata per l'elezione dell'organo direttivo.