Cra Alghero: il Comune cerca una nuova casa

L’immobile deve poter garantire spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare e avere una superficie minima di 11metri quadri per un posto letto, 16metri quadri per due posti letto, 24metri quadri per tre posti letto. I termini per la presentazione delle domande sono stati stabiliti per giovedì 22 ottobre. Tutte le informazioni, compreso il modello di domanda, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - «Una casa adeguata, comoda e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali. La sede temporanea degli anziani, in attesa della riqualificazione del centro di Viale della Resistenza, non può ancora essere l’ex Ostello della Gioventù di Fertilia, nonostante gli interventi di sistemazione, e quelli, anche recenti, per la climatizzazione di tutti gli ambienti». Per questo, l’Amministrazione comunale «intende garantire una sede adeguata» ai circa sessanta ospiti della struttura e vuole acquisire un immobile in locazione temporanea fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione delle sede originaria che lasciarono nel luglio 2018 a seguito di cedimenti strutturali. Al via la ricognizione sul territorio comunale per verificare la sussistenza di immobili da acquisire in locazione passiva, destinati ad ospitare temporaneamente gli ospiti del Cra di Alghero.«Nonostante gli interventi – spiegano dagli uffici comunali - la coesistenza delle le tante problematiche esistenti nell’Ostello di Fertilia, pensato per un turismo “spartano” giovanile, non è compatibile con la permanenza degli ospiti». Gli immobili ricercati dovranno avere requisiti base in grado di ospitare almeno sessanta persone autosufficienti e non autosufficienti, conformi alla disciplina del settore o conformabili con modesti interventi di adeguamento e comunque, in ogni caso, «con caratteristiche e requisiti che garantiscano migliori condizioni rispetto all’attuale sede dell’ex Ostello della gioventù di Fertilia». L’avviso è conseguente all’atto di indirizzo dato al dirigente del settore con la decisione della Giunta ad agosto. L'immobile, per essere idoneo, potrà avere destinazione residenziale, alberghiera, extralberghiera o assimilabile, o ubicato in zona urbanistica che consenta il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere. La superfice deve essere ragguagliata in ragione della presumibile popolazione ospite, attualmente pari a sessanta persone (tra autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti e degli spazi correlati occorrenti.L’immobile deve poter garantire spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare e avere una superficie minima di 11metri quadri per un posto letto, 16metri quadri per due posti letto, 24metri quadri per tre posti letto. I termini per la presentazione delle domande sono stati stabiliti per giovedì 22 ottobre. Tutte le informazioni, compreso il modello di domanda, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero.