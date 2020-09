Red 10:11 «Catalano di Alghero nelle scuole» «Fondamentale il ruolo delle famiglie, che dovranno chiedere di inserire l’algherese nel percorso scolastico degli alunni», sottolinea il Comitato direttivo della Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer







Il Comitato direttivo della Consulta, presieduto da Irene Coghene, ritiene «che lo strumento legislativo rappresenti un passo avanti per una maggiore consapevolezza sul valore della lingua, quale patrimonio culturale inestimabile della nostra comunità, il cui futuro potrà essere garantito dall'insegnamento alle nuove generazioni. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado potranno porre tra le proprie finalità fondamentali quelle dell’educazione scolastica plurilingue e la tanto auspicata “riattivazione intergenerazionale delle competenze linguistiche”». Infatti, le linee guida della legge prevedono che l’insegnamento e l’utilizzo veicolare del catalano di Alghero avvenga in orario curriculare e con laboratori didattici in orario extracurriculare e sulla base delle richieste specifiche delle famiglie degli studenti.



«Sarà estremamente importante, e determinante, in questa fase, la disponibilità dei genitori che vorranno inserire nel percorso formativo questa importante opportunità. La Consulta, attraverso il gruppo di lavoro “Interacció amb les escoles” coordinato da Susanna Sanna, farà la propria parte per sostenere l’importanza della legge. Si invitano pertanto le famiglie e i docenti interessati a contattare l'indirizzo il gruppo di lavoro tramite l'indirizzo consultallengua@gmail.com». Inoltre, la Regione autonoma della Sardegna ha reso noto l'avviso istituzionale della costituzione dell'elenco dei docenti di lingua sarda, catalana di Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino, senza il quale la legge non troverebbe applicazione. L'iscrizione sarà possibile entro giovedì 10 dicembre. «L’auspicio è che l'insegnamento “del” o “in” catalano di Alghero sia finalmente garantito in compresenza alla lingua italiana e alla lingua straniera», conclude il Direttivo.



