video Cor 16:30 Mucca nel dirupo, in salvo con l´elicottero



Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Oddorai, nella Foresta Burgos, per il salvataggio di un bovino adulto caduto in un dirupo. Le operazioni di soccorso sono durate per tutta la mattina e si sono concluse con il trasporto dell´animale in zona sicura grazie all´ausilio dell´elicottero proveniente dalla base di Alghero. Le immagini