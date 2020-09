Red 16:16 Fish & cheap all´Asinara Riparte il programma di educazione ambientale destinato a tutti gli istituti scolastici e da svolgere all´interno dell´isola, tra le attività di sostenibilità del Parco nazionale







Il progetto europeo nasce da un’idea del Parco nazionale e dall'Area marina protetta “Isola dell’Asinara” nell’ambito del Fondo europeo per la pesca, con l’intento di promuovere una cultura di sostenibilità nel consumo delle risorse ittiche. Aderiscono al progetto le marinerie di Porto Torres e di Stintino con dieci imbarcazioni della piccola pesca e le associazioni e le cooperative degli educatori ambientali del Parco. Il progetto, che prevede anche alcuni incontri in classe in presenza o in modalità a distanza on-line, ha come obiettivo principale quello di favorire la sostenibilità dell’attività di pesca nell’Amp, attraverso il consumo di pescato locale, stagionale e di specie poco sfruttate commercialmente. In questo modo, si riesce a diminuire lo sforzo di pesca su quelle specie soggette a “over-fishing”.



Commenti PORTO TORRES - Ripartono le attività di Educazione Ambientale e Sostenibilità del Parco Nazionale dell'Asinara, che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'invito per tutti gli istituti scolastici a partecipare al programma "Fish & cheap", da svolgere nell'isola dell'Asinara. Il programma vuole enfatizzare tre elementi principali: il consumo orientato verso specie di pesci e crostacei stagionali, a chilometro zero e verso le specie "neglette" (pesce "povero" a basso tasso di sfruttamento). Attraverso le attività proposte, il Parco vuole trasmettere valori di rispetto verso l'ambiente e di consapevolezza verso le problematiche che stanno alla base dello sfruttamento delle risorse rinnovabili.