«Zoffili, teatrino poco onorevole»

«Ieri l’Onorevole Zoffili non ha fatto niente di onorevole per me. Ieri l’onorevole Zoffili era certo di dormire sotto un tetto, anche quando 100 occhi con meno di 5 anni di vita lo osservavano da vicino senza capire, spero, quello che dicesse. Sono sempre stato critico con le politiche migratorie senza logica, ma ieri non si doveva scegliere se lasciare 150 esseri umani in mezzo alla tempesta o accoglierli. Ieri si doveva mettere senza indugio una passerella e portare al sicuro delle vite umane». Commenti OLBIA - «Dopo aver sentito per tutta la notte raffiche di vento soffiare con forza inaudita, penso alla lungimiranza di aver accolto 125 esseri umani, tra cui più di 50 minori e tantissimi bambini nella nostra città. L’ho già detto ieri, qui bisogna mettere per un attimo da parte la politica, il mal governo e l’eurocentrismo che spesso ci penalizza. Quelli sono problemi da affrontare in altra sede, non inscenando un teatrino a favore di camera per attirare facili consensi o distraendo l’attenzione per qualche click in più».Parole dell'assessore al Turismo del comune di Olbia, Marco Balata, affidate alla sua paginaall'indomani della sceneggiata leghista messa su dal commissario per la Sardegna, Eugenio Zoffili.«Ieri l’Onorevole Zoffili non ha fatto niente di onorevole per me. Ieri l’onorevole Zoffili era certo di dormire sotto un tetto, anche quando 100 occhi con meno di 5 anni di vita lo osservavano da vicino senza capire, spero, quello che dicesse. Sono sempre stato critico con le politiche migratorie senza logica, ma ieri non si doveva scegliere se lasciare 150 esseri umani in mezzo alla tempesta o accoglierli. Ieri si doveva mettere senza indugio una passerella e portare al sicuro delle vite umane».