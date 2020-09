Red 16:34 Arte: nuovo appuntamento con Karin Fisslthaler Fino a domenica 11 ottobre, la Galleria Cult, sui Bastioni Marco Polo 39a/b, ad Alghero, ospiterà “I miss you”, la nuova esposizione del´artista in residenza con borsa di studio del Land Salzburg







Il progetto è a cura di Valentina Piredda-Sardinia. L'organizzazione è in collaborazione con Casa Manno, Forum austriaco di cultura/Bmeia-Roma, Land Salzburg, Ass. Fondo VP-Sardinia, Comune di Bosa e Nemapress edizioni.



Gli spazi della Galleria Cult sono dotati di due ingressi sui Bastioni, che permettono l’entrata e l’uscita in sicurezza. Sarà possibile visitare l'esposizione tutti i giorni, dalle 17 alle 20, fino a domenica 11 ottobre. Altri orari anche su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com.



(Foto di Karin Fisslthaler) Commenti ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti ad Alghero di “Austriamentis2020”. La Galleria Cult, sui Bastioni Marco Polo 39a/b, ospiterà “I miss you”, la nuova esposizione di Karin Fisslthaler, artista in residenza con borsa di studio del Land Salzburg.Il progetto è a cura di Valentina Piredda-Sardinia. L'organizzazione è in collaborazione con Casa Manno, Forum austriaco di cultura/Bmeia-Roma, Land Salzburg, Ass. Fondo VP-Sardinia, Comune di Bosa e Nemapress edizioni.Gli spazi della Galleria Cult sono dotati di due ingressi sui Bastioni, che permettono l’entrata e l’uscita in sicurezza. Sarà possibile visitare l'esposizione tutti i giorni, dalle 17 alle 20, fino a domenica 11 ottobre. Altri orari anche su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com.(Foto di Karin Fisslthaler)