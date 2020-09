Crolla palo Enel, disservizi a Valverde

20:18 Marmo precipita davanti al Mc Donald Oggi, per cause non ancora chiarite, una lastra di marmo si è staccata da una palazzina di Via La Marmora, cadendo sul marciapiede sottostante. Fortunatamente, in quel momento nessuno stava transitando. Le Forze dell´ordine hanno interdetto l´ingresso al locale per la salvaguardia e la tutela delle persone