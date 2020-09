Red 18:08 Scuola politica: lezione con Daniela Scano Mercoledì sera, nella sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, nuova lezione della scuola di formazione all’impegno sociale e politico organizzata dall’Associazione Maestrale. “Il rapporto tra politica e informazione” sarà il tema, che avrà come relatrice la caporedattrice de “La Nuova Sardegna”







L’ultima lezione di Gianrico Carofiglio, aperta anche ai non iscritti, si terrà quasi certamente in primavera, per ragioni legate alla capienza delle sale in questo periodo di emergenza sanitaria. A questo proposito, per la lezione di mercoledì, oltre all’uso dei dispositivi di protezione e del distanziamento individuale, saranno osservate tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-Covid. Confermati gli stage, compreso quello nel Parlamento europeo di Bruxelles, ma si attende la riapertura al pubblico del palazzo per fissare la data.



La scuola non si è fermata neanche in tempo di pandemia, anzi ha rafforzato l’attenzione attraverso lezioni interattive nelle piattaforme tecnologiche. Particolarmente significative le testimonianze del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e del membro del governo della Città metropolitana di Bogotà (Colombia) Javier Baquero. Di città multiculturale ha parlato l’eurodeputato e medico di Lampedusa Pietro Bartolo, mentre del ruolo delle città nelle politiche nazionali l’ex ministro Graziano Delrio. Una media di sessanta partecipanti, tante donne, lezioni vivaci, interventi, domande e risposte, per una scuola che ha l’ambizione di preparare una nuova classe dirigente e una cittadinanza attiva e consapevole.



