4 Corsie, Pais: bene sblocco, ora il piano

«L'auspicio, ora, è che la Sardegna entri a pieno titolo, e con risorse importanti, nella programmazione nazionale di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale, viario e sopratutto del sistema ferroviario sardo, di cui la nostra isola ha urgentemente bisogno per essere più competitiva sul piano economico e assicurare il pieno diritto alla mobilità di tutti i sardi» conclude il Presidente Pais. Commenti ALGHERO - «Finalmente l'approvazione del progetto definitivo che avvia l’iter per il completamento della quattro corsie Sassari-Alghero supera l'incomprensibile parere del Mibact che bloccava il procedimento» dichiara il Presidente del consiglio regionale Michele Pais. «Un risultato atteso da anni che ha visto impegnati il Presidente della Regione Christian Solinas e l'Assessore Frongia e che ha trovato l'intera classe politica sarda unita per il raggiungimento dell'irrinunciabile obiettivo».«Ora sarà fondamentale vigilare - prosegue il Presidente Pais - affinché non ci siano più rallentamenti burocratici e si arrivi celermente alle procedure di appalto e accantieramento dei lavori di una strada che il territorio del nord ovest Sardegna attende ormai da decenni».«L'auspicio, ora, è che la Sardegna entri a pieno titolo, e con risorse importanti, nella programmazione nazionale di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale, viario e sopratutto del sistema ferroviario sardo, di cui la nostra isola ha urgentemente bisogno per essere più competitiva sul piano economico e assicurare il pieno diritto alla mobilità di tutti i sardi» conclude il Presidente Pais.