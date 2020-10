Red 22:03 L’Orchidea Unicef per la Festa dei nonni L’Unicef sarà in Piazza della Mercede, domani e sabato, dalle 9.30 alle 14, con un banchetto e l’orchidea. L´associazione invita i cittadini a sostenere l´iniziativa







Commenti ALGHERO - Un'Orchidea Unicef per ricordare la "Festa dei nonni", collegata alla campagna di raccolta fondi per sostenere un'adeguata nutrizione infantile nel mondo. Ogni 60", muoiono cinque bambini per gli effetti della malnutrizione che, anche se sensibilmente ridotta rispetto a dieci anni fa, crea ancora, nei Paesi poveri, tante piccole vittime.L'offerta per ogni orchidea corrisponde all'acquisto di sessanta bustine di PlumpyNut, un alimento terapeutico di 500calorie che consente di recuperare in tempi rapidi fino a 500 e più grammi di peso a settimana. L'Unicef sarà in Piazza della Mercede, domani, venerdì 2, e sabato 3 ottobre, dalle 9.30 alle 14, con un banchetto e l'orchidea. L'associazione invita i cittadini a sostenere l'iniziativa.