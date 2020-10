Cor 12:21 19 assistenti odontoiatriche certificate a Sassari Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, Carlo Azzena per la formazione di 19 assistenti di studio previste dalla nuova normativa in materia







La Regione Autonoma della Sardegna l’ha inserita nel 2018 nel Repertorio Regionale dei Pro­fili di Quali­ficazione RRPQ. Dunque addio alla vecchia “assistente alla poltrona” e benvenuta alla nuova ASO, una professione a tutto tondo che unisce compiti di assistenza operativa al medico dentista o all'odontoiatra nelle operazioni e negli interventi dentistici, a mansioni di segreteria amministrativa (accoglienza e gestione dei pazienti). Il percorso formativo completo, sia nella componente teorico-pratica (300 ore) sia nelle attività di tirocinio (400 ore), si è svolto presso studi odontoiatrici attentamente selezionati in termini di qualità e garanti di un tirocinio realmente professionalizzante. Commenti SASSARI - Concluso a Sassari il primo corso regionale per assistente di studio odontoiatrico, organizzato dall’Agenzia di Formazione Professionale iForm di Sassari con il patrocinio (per il Nord Sardegna) delle associazioni di Categoria AIO Sassari-Nuoro-Olbia, ANDI Sassari e la Commissione Albo Odontoiatri (CAO). La cerimonia di consegna, alle 19 corsiste degli attestati, si è svolta ieri pomeriggio nella sede dell’Ordine dei Medici.Le certificazioni di competenza saranno inviate successivamente dalla Regione Sardegna. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, Carlo Azzena per la formazione di 19 assistenti di studio. La professione dell’ASO è disciplinata dall'Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23/11/2017 e dal DPCM del 9 febbraio 2018, che ne individua gli standard professionali e formativi.La Regione Autonoma della Sardegna l’ha inserita nel 2018 nel Repertorio Regionale dei Pro­fili di Quali­ficazione RRPQ. Dunque addio alla vecchia “assistente alla poltrona” e benvenuta alla nuova ASO, una professione a tutto tondo che unisce compiti di assistenza operativa al medico dentista o all'odontoiatra nelle operazioni e negli interventi dentistici, a mansioni di segreteria amministrativa (accoglienza e gestione dei pazienti). Il percorso formativo completo, sia nella componente teorico-pratica (300 ore) sia nelle attività di tirocinio (400 ore), si è svolto presso studi odontoiatrici attentamente selezionati in termini di qualità e garanti di un tirocinio realmente professionalizzante.