Red 7:11 Illuminazione in Viale Dante: affidati i lavori Il Comune di Sassari sta dando in queste ore incarico a una ditta per procedere al ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica in Viale Dante e in tutte le vie circostanti che comprendono l’area di San Giuseppe



Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari sta dando in queste ore incarico a una ditta per procedere al ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica in Viale Dante e in tutte le vie circostanti che comprendono l’area di San Giuseppe (Catalocchino, Diaz, Torres, Tempio, Genova, Marsiglia, Galilei, Asproni e IV novembre). Il Comune sta procedendo con un intervento di urgenza di ripristino del quadro elettrico di funzionalità per riavviare il servizio nell’immediato, mentre quello definitivo di ammodernamento e di potenziamento sarà compiuto successivamente. Inoltre, sarà ripristinata l’illuminazione pubblica in una parte del centro storico, dove il disservizio è legato a danni che sono stati provocati al sistema da ladri che hanno rubato i cavi di rame.