A.B. 20:57 Coppa Italia: la Torres agli ottavi Le rossoblu di mister Salvatore Arca vincono il derby regionale contro l´Oristano imponendosi per 2-7 sul campo del Centro federale “Tino Carta” di Sa Rodia e si qualificano per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C di calcio femminile







PRIMO TEMPO. La partenza della Torres è stata tutt’altro che semplice. Dopo la prima palla gol, non concretizzata da Ladu al 10’, arriva il vantaggio dell’Oristano, grazie a un rigore trasformato da Quidacciolu e originato da un fallo di Gardel su Mattana. Le rossoblu accusano il colpo e, al 20’, è ancora Mattana a far male alle sassaresi, siglando il 2-0 al termine di una bella triangolazione con Raspitzu. Le ospiti reagiscono e accorciano le distanze con Ladu, imbeccata da Bassano. Al 40’, è la stessa coppia a riequilibrare la partita: l’attaccante di Sarule viene atterrata da Meloni in area, la siciliana trasforma la massima punizione che manda le squadre negli spogliatoi in parità.



SECONDO TEMPO. La Torres rientra in campo con il piglio giusto: al 47’, calcia De Biase e para Deiana. Questa occasione è il preludio al vantaggio sassarese, che arriva grazie al secondo gol di giornata di Ladu, abile a raccogliere la ribattuta della traversa colpita dal tiro-cross di Marenic. Le rossoblu insistono: al 60’, Borg e Marenic dialogano sullo stretto e la centrocampista maltese insacca sotto la traversa. Nell’ultimo quarto di gara sale in cattedra Marenic, subentrata a Lombardo in avvio di ripresa, con una doppietta: al 65’ (sugli sviluppi di una punizione calciata da Congia) e al 75’ (trasformando il terzo rigore della partita). All’86’ c’è spazio anche per la doppietta di Borg, assistita da Newcomb.



«Dopo una brutta partenza – dichiara Martina Borg - siamo riuscite a sfruttare la nostra maggiore esperienza per rimettere in piedi una gara che si stava pericolosamente complicando. L’approccio alla ripresa è stato decisamente migliore, abbiamo preso in mano la partita portandola a casa con un ampio margine. Sono contenta per la doppietta personale, ma aver passato il turno è ciò che più conta. Siamo una squadra nuova, dobbiamo migliorare l’intesa ma c’è fiducia per l’esordio in campionato».



ORISTANO-TORRES 2-7:

ORISTANO: Deiana, Meloni, Raspitzu, Quidacciolu, Casula, Catte (Marras), Senes, Mattana, Podda (Filippo), Solinas, Scalas (Faggio). Allenatore Luigi Avellino.

SASSARI TORRES: Raicu, Tumane, Congia, Gardel, Newcomb, Aliaj (De Biase), Lombardo (Marenic), Borg, Ladu, Bassano, Peddio. Allenatore Salvatore Arca.

RETI: 10’ Quidacciolu (rig.), 20’ Mattana, 32’ Ladu, 40’ Bassano (rig.), 9'st Ladu (T), 15’Borg, 20'st Marenic, 30'st Marenic (rig.), 41'st Borg.



Nella foto: Jelena Marenic e Maria Grazia Ladu Commenti SASSARI - Seconda vittoria in altrettante uscite stagionali per la Sassari Torres femminile. Sul campo del Centro federale “Tino Carta” di Sa Rodia, a Oristano, le rossoblu hanno sconfitto le padrone di casa per 2-7. Grazie a questa affermazione, le ragazze di mister Salvatore Arca ottengono il passaggio del turno nella Coppa Italia di serie C, avendo vinto entrambe le gare del triangolare tutto sardo che ha preceduto la fase a eliminazione diretta.La partenza della Torres è stata tutt’altro che semplice. Dopo la prima palla gol, non concretizzata da Ladu al 10’, arriva il vantaggio dell’Oristano, grazie a un rigore trasformato da Quidacciolu e originato da un fallo di Gardel su Mattana. Le rossoblu accusano il colpo e, al 20’, è ancora Mattana a far male alle sassaresi, siglando il 2-0 al termine di una bella triangolazione con Raspitzu. Le ospiti reagiscono e accorciano le distanze con Ladu, imbeccata da Bassano. Al 40’, è la stessa coppia a riequilibrare la partita: l’attaccante di Sarule viene atterrata da Meloni in area, la siciliana trasforma la massima punizione che manda le squadre negli spogliatoi in parità.La Torres rientra in campo con il piglio giusto: al 47’, calcia De Biase e para Deiana. Questa occasione è il preludio al vantaggio sassarese, che arriva grazie al secondo gol di giornata di Ladu, abile a raccogliere la ribattuta della traversa colpita dal tiro-cross di Marenic. Le rossoblu insistono: al 60’, Borg e Marenic dialogano sullo stretto e la centrocampista maltese insacca sotto la traversa. Nell’ultimo quarto di gara sale in cattedra Marenic, subentrata a Lombardo in avvio di ripresa, con una doppietta: al 65’ (sugli sviluppi di una punizione calciata da Congia) e al 75’ (trasformando il terzo rigore della partita). All’86’ c’è spazio anche per la doppietta di Borg, assistita da Newcomb.«Dopo una brutta partenza – dichiara Martina Borg - siamo riuscite a sfruttare la nostra maggiore esperienza per rimettere in piedi una gara che si stava pericolosamente complicando. L’approccio alla ripresa è stato decisamente migliore, abbiamo preso in mano la partita portandola a casa con un ampio margine. Sono contenta per la doppietta personale, ma aver passato il turno è ciò che più conta. Siamo una squadra nuova, dobbiamo migliorare l’intesa ma c’è fiducia per l’esordio in campionato».ORISTANO: Deiana, Meloni, Raspitzu, Quidacciolu, Casula, Catte (Marras), Senes, Mattana, Podda (Filippo), Solinas, Scalas (Faggio). Allenatore Luigi Avellino.SASSARI TORRES: Raicu, Tumane, Congia, Gardel, Newcomb, Aliaj (De Biase), Lombardo (Marenic), Borg, Ladu, Bassano, Peddio. Allenatore Salvatore Arca.RETI: 10’ Quidacciolu (rig.), 20’ Mattana, 32’ Ladu, 40’ Bassano (rig.), 9'st Ladu (T), 15’Borg, 20'st Marenic, 30'st Marenic (rig.), 41'st Borg.Nella foto: Jelena Marenic e Maria Grazia Ladu