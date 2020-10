Red 15:11 Clinica ginecologica: Angioni nuovo direttore Il 57enne di Quartu Sant´Elena Stefano Angioni è il nuovo direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell’Università degli studi di Cagliari al Policlinico universitario “Duilio Casula” di Monserrato







Nel 2012, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Riproduzione umana ed animale all’Università di Bari. Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, ha insegnato in Master universitari di secondo livello a Pisa e a Padova e in Dottorati di ricerca a Bari e Cagliari. E' presidente del Corso di laurea di Ostetricia dell’Università di Cagliari dal 2015.



Membro del Board di numerose società scientifiche e dell’editorial board di riviste nazionali e internazionali, Stefano Angioni è editor in chief della rivista “Gynecological surgery”. Noto in particolare per il suo impegno clinico e scientifico nella chirurgia mini-invasiva e nell’endometriosi, è stato relatore invitato in oltre 250 congressi nazionali e internazionali, ha eseguito interventi chirurgici in diretta in oltre quaranta congressi e ha pubblicato 133 lavori scientifici su riviste internazionali.



Nella foto: il direttore Stefano Angioni Commenti CAGLIARI - Stefano Angioni, 57enne di Quartu Sant’Elena, è diventato da giovedì direttore della Clinica Ginecologica e ostetrica dell’Università degli studi di Cagliari al Policlinico universitario “Duilio Casula” di Monserrato, succedendo ad Anna Maria Paoletti, in congedo per raggiunti limiti di età. Laureatosi nell'Ateneo cagliaritano, Angioni ha conseguito la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia a Modena e la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del metabolismo a Cagliari.Nel 2012, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Riproduzione umana ed animale all’Università di Bari. Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, ha insegnato in Master universitari di secondo livello a Pisa e a Padova e in Dottorati di ricerca a Bari e Cagliari. E' presidente del Corso di laurea di Ostetricia dell’Università di Cagliari dal 2015.Membro del Board di numerose società scientifiche e dell’editorial board di riviste nazionali e internazionali, Stefano Angioni è editor in chief della rivista “Gynecological surgery”. Noto in particolare per il suo impegno clinico e scientifico nella chirurgia mini-invasiva e nell’endometriosi, è stato relatore invitato in oltre 250 congressi nazionali e internazionali, ha eseguito interventi chirurgici in diretta in oltre quaranta congressi e ha pubblicato 133 lavori scientifici su riviste internazionali.Nella foto: il direttore Stefano Angioni