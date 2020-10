Red 13:16 Cabina di regia regionale per Villaservice E´ l’esito dell’incontro avvenuto nella sede dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, a cui hanno partecipato anche i titolari degli Assessorati regionali dell’Ambiente Gianni Lampis, dell’Industria Anita Pili, oltre all’amministratore delegato di Abbanoa, Fernando Ferri e agli amministratori locali







A proposito della battaglia legale con il gestore del servizio idrico integrato (la cui risoluzione alleggerirebbe le prospettive future della società partecipata dai Comuni di Villacidro, Sanluri e Gonnosfanadiga), Frongia ha fornito importanti rassicurazioni circa l’adeguamento delle tariffe, entro un mese, da parte di Egas, che consentirebbe a Villaservice di recuperare gli oneri di gestione. Una garanzia sui tempi tariffari salutata positivamente dagli amministratori locali, che arriva in concomitanza con il primo accordo raggiunto con Abbanoa per il pagamento, entro l’anno, di 500mila euro (in aggiunta ai 500mila appena saldati dal gestore), liquidità utile anche per continuare ad assicurare il pagamento degli stipendi.



«Arrivare alla formulazione della tariffa da parte di Egas consentirà di risolvere una parte importante di quei problemi che si sono trascinati negli anni inasprendo le relazioni commerciali e industriali con gli altri soggetti e ingrossando un contenzioso che oggi rischia di mettere in ginocchio la società – ha detto l’assessore Frongia - In attesa che il giudice decida, abbiamo il dovere di sostenere e accompagnare lo sviluppo presente e futuro di Villaservice». Improntate a una risoluzione delle problematiche ancora in piedi è anche la posizione espressa da Lampis: «Era necessario creare una cabina di regia per trovare una soluzione a una vertenza che dura ormai da anni. Abbiamo il dovere di tutelare il personale della Villaservice e di salvaguardare i livelli occupazionali del territorio perché stiamo parlando di una realtà che tra impiegati diretti e indotto interessa oltre cento famiglie. Ho fortemente voluto questo incontro, perché credo che, soprattutto in questo momento storico, nessuna realtà economica sarda debba essere lasciata sola e nessuna famiglia possa rischiare di rimanere soffocata da una crisi con pochi precedenti nella storia. E' l’obiettivo e la modalità d’azione che questa Giunta si è data e che siamo pronti ad applicare anche a questo caso». Per quanto riguarda i rapporti tra Villaservice e il Consorzio industriale, Pili ha dato piena disponibilità ad attivare un tavolo: «E' interesse della Regione che si arrivi quanto prima a una soluzione positiva. Come Assessorato siamo pronti a dare il nostro contributo, ovviamente nel rispetto degli atti gestionali che competono solo ed esclusivamente al Consorzio, per facilitare le interlocuzioni. Sentiamo la responsabilità e il dovere di fornire ogni strumento utile per salvaguardare il futuro occupazionale di Villaservice».



