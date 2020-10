A.B. 8:16 J24 ad Alghero: Molara vince la prima prova Organizzata dalla locale Sezione della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero e dell’Assistenza nautica Paddeu, si è svolta domenica la prima giornata della “firstBunker Centro Alghemar”, terza tappa del Circuito zonale J24







Con vento e mare in costante aumento, le tre prove disputate dai J24 su un percorso di circa 4miglia hanno comunque offerto un grande spettacolo a chi ha seguito le regate da terra, con un panorama mozzafiato tempestato dalle evoluzioni delle coloratissime vele dei wind e kitesurf che affollavano la zona ai limiti del campo di regata. Primo posto nella classifica finale della giornata per “Molara” (Federico Manconi, Antonello Zucca, Grazia Savona, Salvatore Corda e Antonio Frau) piazzatasi al secondo, al primo e ancora al primo posto nelle tre prove disputate.



A seguire, "Boomerang" (terzo, quarto e secondo) e "Nord Est" (quarto, terzo e terzo). Nonostante le ottime prestazioni nella prima e nella seconda prova (primo e secondo), è arrivato solo uno sfortunato quarto posto nella classifica finale della giornata per "Aria", timonata da Marco Frulio, costretta ad abbandonare la terza prova per la rottura della drizza e del carrello del fiocco. Onorevoli, in considerazione delle severe ed impegnative condizioni meteo-marine che hanno messo a dura prova equipaggi ed attrezzature, le prove disputate dalle altre barche in gara. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per il weekend del 17 e 18 ottobre, con il "Trofeo Voli J24 Acque minerali Santa Lucia-Vento de l'Alguer".