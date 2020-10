Cor 17:14 Ryanair annuncia il Cagliari-Torino Soddisfatto Renato Branca Amministratore delegato Sogaer. Collegamento al via dal dal 25 ottobre 2020 come parte integrante dell’operativo invernale 2020 di Ryanair. Sarà concorrenza con Blue Air e Volotea







Soddisfatto Renato Branca Amministratore delegato Sogaer: «L’ingresso di Ryanair sulla rotta Cagliari-Torino dalla prossima stagione winter rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La nuova rotta va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni». Commenti CAGLIARI - Ryanair, ha annunciato oggi l'attivazione della nuova rotta Cagliari-Torino, al via, con quattro voli settimanali, a partire dal 25 ottobre 2020 come parte integrante dell’operativo invernale 2020 di Ryanair. Considerata la difficoltà incontrata da tutte le compagne sulla vendita dei voli internazionali, si tratta di un'ottima iniziativa per il territorio del cagliaritano.I clienti italiani di Ryanair possono già prenotare il collegamento operativo fino a marzo 2021 volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per tutelare i propri clienti e l'equipaggio. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli 14.99 euro, per viaggi dal 25 ottobre fino a dicembre 2020.Soddisfatto Renato Branca Amministratore delegato Sogaer: «L’ingresso di Ryanair sulla rotta Cagliari-Torino dalla prossima stagione winter rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La nuova rotta va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni».