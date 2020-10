Cor 17:00 Speranza Ponti, funerale a 9 mesi dall´omicidio Si svolgerà giovedì a Uri dove vive la famiglia, la funzione religiosa per dare l´ultimo saluto a Speranza Ponti, trovata morta nelle campagne di Alghero lo scorso 31 gennaio







In carcere accusato della sua morte l'ex fidanzato della vittima, Massimiliano Farci, 53 anni, originario di Assemini, sulla cui testa pende anche l'accusa di occultamento di cadavere. L'uomo che ad Alghero viveva in regime di semi-libertà perchè condannato per un omicidio nel 1999, ha sempre dichiarato la sua innocenza, sostenendo la tesi del suicidio della donna. Lui avrebbe soltanto trasportato l'ex fidanzata, già cadavere, nelle campagne di Monte Carru. Una ricostruzione che fin dall'inizio non ha mai convinto gli inquirenti.



In occasione dei funerali di domani saranno ammesse in chiesa soltanto 130 persone in ossequio alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia di coronavirus sul territorio regionale. Commenti ALGHERO - Si svolgerà a distanza di nove mesi dalla morte, giovedì nella chiesa di N. S. di Paulis, a Uri, la funzione religiosa per dare l'ultimo saluto a Speranza Ponti, trovata morta nelle campagne di Alghero lo scorso 31 gennaio.In carcere accusato della sua morte l'ex fidanzato della vittima, Massimiliano Farci, 53 anni, originario di Assemini, sulla cui testa pende anche l'accusa di occultamento di cadavere. L'uomo che ad Alghero viveva in regime di semi-libertà perchè condannato per un omicidio nel 1999, ha sempre dichiarato la sua innocenza, sostenendo la tesi del suicidio della donna. Lui avrebbe soltanto trasportato l'ex fidanzata, già cadavere, nelle campagne di Monte Carru. Una ricostruzione che fin dall'inizio non ha mai convinto gli inquirenti.In occasione dei funerali di domani saranno ammesse in chiesa soltanto 130 persone in ossequio alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia di coronavirus sul territorio regionale.