La Pallavolo Olbia non molla

Nella struttura, che verrà approntata la prossima settimana e dove saranno rispettate rigorosamente le linee guida Covid-19, si svolgeranno gli allenamenti e le gare casalinghe di tutti i gruppi, sia maschili, sia femminili, dai giovanissimi S3 (dai sei ai nove anni d'età), confidando di ottenere dalla Fipav la deroga per gli incontri anche delle prime squadre. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si puòtelefonare al numero 345/1801630. Commenti OLBIA – La Pallavolo Olbia, storica società sportiva di pallavolo, causa mancata gestione degli impianti sportivi scolastici, rischia di scomparire. Ma nello sport, come nella vita, non si molla mai.E pur di soddisfare le necessita delle 250 famiglie iscritte, a seguito del procrastinarsi della indisponibilità del PalaDeiana e delle palestre scolastiche, per l'imminente stagione 2020/21, la società gallurese inizierà l'attività nella nuova struttura in Via Birmania, nella Zona industriale.Nella struttura, che verrà approntata la prossima settimana e dove saranno rispettate rigorosamente le linee guida Covid-19, si svolgeranno gli allenamenti e le gare casalinghe di tutti i gruppi, sia maschili, sia femminili, dai giovanissimi S3 (dai sei ai nove anni d'età), confidando di ottenere dalla Fipav la deroga per gli incontri anche delle prime squadre. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si puòtelefonare al numero 345/1801630.