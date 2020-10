A.B. 17:06 I Barracelli al Rally Italia Sardegna Ad Alghero, in occasione della sesta prova del Wrc 2020, è presente per la prima volta uno gazebo interamente dedicato al più antico corpo di polizia locale d’Europa







«La Città di Alghero con l'Ordinanza consigliare del 1609, per gravi questioni di ordine pubblico, furti e danneggiamenti ad opera sia di vagabundos suoi abitanti, sia di forasters che si recano in città, decide di costituire i barranchellos de campanya (eleggendone otto) con l'obiettivo di “volent stirpar semblant latrocinis”». Nel gazebo saranno presenti, oltre agli agenti del Comando di Alghero, anche quelli di Bessude, Ploaghe, Ossi, Sennori, Sassari, San Teodoro.



Inoltre, verranno esposte le divise del Corpo e alcune riproduzioni di documenti storici. «La vetrina del Rally sarà l'occasione per far conoscere oltre confine, la peculiarità del nostro corpo di polizia locale, unico nel suo genere e non presente nel resto d'Italia», dichiarano i rappresentanti della Compagnia.