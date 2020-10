Red 19:31 «Tassisti, accelerare sul regolamento» E´ l´auspicio di Alessandra Erbì, membro del Direttivo di Fratelli d´Italia Alghero, che propone di «proseguire con il dialogo» per trovare una soluzione condivisa







«A questo – prosegue Erbì - hanno fatto seguito alcuni incontri tra l'Amministrazione e la categoria, da cui è nata una bozza di regolamento che recepisce buona parte delle proposte degli operatori. Ora il regolamento dovrà essere esaminato e approvato in Commissione e Consiglio e daremo tutto il nostro contributo per accelerarne i tempi». La via indicata per raggiungere il risultato condiviso è una sola.



«Resta centrale il dialogo continuo tra i lavoratori e la politica e per questo, anche grazie ai nostri rappresentanti istituzionali in Consiglio comunale e in Giunta, organizzeremo immediatamente un ulteriore tavolo di confronto fra i rappresentanti di categoria, gli assessori competenti e le autorità. Il confronto è necessario per trovare soluzione pratiche ed efficaci, che costruiscano una cornice di regole semplici e giuste per garantire a tutti pari opportunità, nel rispetto della concorrenza e del libero mercato. Questo permetterà di migliorare il servizio per cui si avvale del trasporto passeggeri, come residenti e turisti, aspetto fondamentale per una città a vocazione turistica come Alghero anche e soprattutto durante eventi di rilievo come il Mondiale Rally», conclude l'esponente di FdI.



Nella foto: un incontro con i tassisti in campagna elettorale Commenti ALGHERO - «Con Fratelli d'Italia ci siamo occupati per primi delle problematiche dei tassisti, già durante la campagna elettorale. Abbiamo organizzato un incontro con il sindaco e abbiamo richiamato all'attenzione della Giunta alcuni dei problemi lasciati irrisolti dalla scorsa Amministrazione di Sinistra». Alessandra Erbì, membro del Direttivo di Fratelli d'Italia Alghero interviene raccogliendo l'allarme di alcuni tassisti locali [LEGGI] «A questo – prosegue Erbì - hanno fatto seguito alcuni incontri tra l'Amministrazione e la categoria, da cui è nata una bozza di regolamento che recepisce buona parte delle proposte degli operatori. Ora il regolamento dovrà essere esaminato e approvato in Commissione e Consiglio e daremo tutto il nostro contributo per accelerarne i tempi». La via indicata per raggiungere il risultato condiviso è una sola.«Resta centrale il dialogo continuo tra i lavoratori e la politica e per questo, anche grazie ai nostri rappresentanti istituzionali in Consiglio comunale e in Giunta, organizzeremo immediatamente un ulteriore tavolo di confronto fra i rappresentanti di categoria, gli assessori competenti e le autorità. Il confronto è necessario per trovare soluzione pratiche ed efficaci, che costruiscano una cornice di regole semplici e giuste per garantire a tutti pari opportunità, nel rispetto della concorrenza e del libero mercato. Questo permetterà di migliorare il servizio per cui si avvale del trasporto passeggeri, come residenti e turisti, aspetto fondamentale per una città a vocazione turistica come Alghero anche e soprattutto durante eventi di rilievo come il Mondiale Rally», conclude l'esponente di FdI.Nella foto: un incontro con i tassisti in campagna elettorale