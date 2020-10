Red 14:14 «Rally: i tassisti restano fuori» «Dopo le mancate risposte dell´Amministrazione di Centrosinistra, ora tocca a quella di Centrodestra: anche quest´anno, la categoria ha inoltrato al Comune di Alghero la richiesta di transito negli spazi riservati ai team, ma anche quest´anno ecco “l´ennesima beffa”», lamentano un gruppo di tassisti algheresi







Infatti, spiegano, «Anche stavolta i tassisti non hanno avuto l'autorizzazione al transito da parte dell'organizzazione, con conseguente disagio sia per gli operatori, sia per i clienti. Di conseguenza, i percorsi dei taxi finiscono per doversi allungare attraverso vie secondarie, con il tassametro che continua a funzionare e i prezzi che salgono. In una città turistica, a ridosso di eventi così importanti, è meglio evitare un inutile aumento dei prezzi dei servizi: a guadagnarne sarebbero i turisti, l'immagine della città e ovviamente anche i residenti. La situazione si fa anche più spiacevole quando in presenza di persone disabili, messe ancora più in difficoltà per raggiungere la propria destinazione».



«A questo, si aggiungono le autorizzazioni al transito di cui sono destinatari alcuni Ncc, concorrenti del servizio taxi. Le lamentele hanno anche il loro risvolto politico: a inizio anno, l'assessore Vaccaro aveva incontrato la categoria per farsi carico di risolvere le criticità osservate e per la verifica di un nuovo regolamento, ma gli operatori son stati abbandonati. Anche quest'anno, il rally passerà, mentre i tassisti dovranno fare il giro largo. L'anno prossimo si vedrà», concludono alcuni tassisti algheresi.