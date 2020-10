Red 15:29 Volotea punta sul Natale a Cagliari Nel periodo festivo, la low cost collegherà il Mario Mameli di Elmas con sette destinazioni e un calendario ad alta frequenza per facilitare gli spostamenti durante le festività. La compagnia offrirà un totale di 143 rotte, sessanta delle quali in esclusiva, in tutto il suo network durante il periodo delle vacanze natalizie, incrementando del 33percento la sua offerta di posti in vendita rispetto all´anno scorso







«Non potremmo essere più entusiasti nel condividere questa notizia così positiva: lanciamo oggi la nostra nuovissima offerta. Come già successo durante la scorsa estate, vogliamo consentire ai nostri passeggeri di pianificare al meglio i propri spostamenti durante i mesi invernali, aiutandoli a ricongiungersi con le famiglie e gli amici lontani, approfittando delle prossime vacanze natalizie o di uno short break. Abbiamo lavorato duramente per offrire le migliori opzioni di volo, incrementando le nostre frequenze, creando nuovi collegamenti e mantenendo invariati i più elevati standard di salute e sicurezza. Vogliamo che i passeggeri si sentano sicuri ogni volta che decideranno di viaggiare con noi», ha dichiarato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.



Commenti CAGLIARI – Volotea ha annunciato ieri (giovedì) il lancio della sua nuova offerta commerciale per le vacanze natalizie 2020. Il vettore punta a rafforzare il suo network in Italia, Francia e Spagna e, proprio a Cagliari, ha annunciato maggiori frequenze per agevolare gli spostamenti tra lo scalo sardo e la Penisola italiana durante le festività natalizie. Dal "Mario Mameli" di Elmas, la low cost propone un totale di sette rotte, pari a circa 26mila posti in vendita (+38percento riseptto allo stesso periodo nel 2019). Le rotte operate su Cagliari durante le festività natalizie saranno da e per Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona.