Il capitano Trogu saluta la Maddalena

LA MADDALENA – Ieri mattina (giovedì), il direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, prossimo ad assumere un nuovo incarico nella sede di Roma, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di La Maddalena. Accolto dal comandante, il capitano di Fregata Gabriele Bonaguidi, Trogu ha voluto incontrare i militari della Guardia costiera per salutarli in un «momento di vicinanza al personale che ogni giorno affronta le sfide quotidiane in realtà a volte disagiate con la serietà e la professionalità che contraddistinguono il Corpo e per esprimere parole di vivo apprezzamento e sincero ringraziamento per il costante impegno profuso e per le importanti e concrete attività svolte sul territorio in questi tre anni di Comando della Direzione marittima del nord Sardegna». Nell’occasione, il comandante Trogu, molto legato e particolarmente affezionato alla comunità e al territorio de La Maddalena per aver prestato servizio proprio nella locale Capitaneria di porto, dal 2001 al 2004, quale comandante in seconda, ha voluto incontrare e salutare il sindaco Luca Montella, «a testimonianza di un forte e consolidato rapporto di stretta collaborazione istituzionale nell’ambito del funzionale coordinamento fra l’Autorità marittima e locale Amministrazione civica, volto ad affrontare, in piena sinergia, tutti gli aspetti legati alle dinamiche portuali e al demanio marittimo».Nella foto: il sindaco Luca Montella e il capitano Maurizio Trogu