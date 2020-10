Red 16:15 Commissione Trasporti: sostegno per aziende La Commissione regionale Trasporti, presieduta da Giuseppe Talanas, ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del consigliere del Movimento 5 stelle Roberto Li Gioi e l’astensione dell’Opposizione, il piano di intervento a sostegno delle aziende sarde di autotrasporto danneggiate dalla pandemia Covid







Frongia ha ricordato in apertura le forti criticità del tracciato che fanno della 130 una delle strade più pericolose dell’Isola, dando però notizia di un ampio progetto, arrivato alla fase definitiva, che comprende l’adeguamento di corsie di marcia, banchine e spartitraffico, oltre all’eliminazione degli incroci a raso e alla realizzazione di una viabilità complanare. «Il progetto a cura dell’Anas - ha aggiunto Frongia - prevede la spesa complessiva di 199milioni e dovrà essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. Per cercare di ridurre al massimo i tempi della burocrazia, abbiamo proposto anche in questo caso la gestione commissariale dell’opera». Commenti CAGLIARI - La Commissione regionale Trasporti, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia), ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del consigliere del Movimento 5 stelle Roberto Li Gioi e l’astensione dell’Opposizione, il piano di intervento a sostegno delle aziende sarde di autotrasporto danneggiate dalla pandemia Covid. Il provvedimento, illustrato dal direttore generale dell’Assessorato Gabriella Massidda, inserito nella legge regionale n.22 del 2020, stanzia risorse per complessivi 5milioni di euro, interessa potenzialmente una “platea” di circa 1500 aziende, ed è cumulabile con altre misure come quelle “de minimis” e altre di contenuto temporaneo ammesse dalla normativa europea, purchè collegate agli interventi sull’attenuazione dell’impatto economico negativo della pandemia.Le imprese interessate, che operano nel trasporto da e per la Sardegna, in particolare, dovranno documentare il calo del loro fatturato attraverso una comparazione con quello riferito allo stesso periodo del triennio precedente. Successivamente, su richiesta dell’Opposizione, la Commissione si è occupata del problema riguardante la messa in sicurezza della Strada statale 130 che collega Cagliari con l’Iglesiente, ascoltando una relazione dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia.Frongia ha ricordato in apertura le forti criticità del tracciato che fanno della 130 una delle strade più pericolose dell’Isola, dando però notizia di un ampio progetto, arrivato alla fase definitiva, che comprende l’adeguamento di corsie di marcia, banchine e spartitraffico, oltre all’eliminazione degli incroci a raso e alla realizzazione di una viabilità complanare. «Il progetto a cura dell’Anas - ha aggiunto Frongia - prevede la spesa complessiva di 199milioni e dovrà essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. Per cercare di ridurre al massimo i tempi della burocrazia, abbiamo proposto anche in questo caso la gestione commissariale dell’opera».