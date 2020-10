Red 19:06 Alghero ricorda Gian Marco Manca Cerimonia di commemorazione per il caporal maggiore algherese caduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010, vittima di un attentato insieme ad altre tre militari italiani della Brigata Alpina Julia, Settimo Reggimento Alpini di Belluno







Successivamente alla funzione religiosa è stata deposta una corona nel monumento di Viale della Resistenza ed è stato reso omaggio nel parco intitolato al caporal maggiore Manca, in Viale Primo Maggio, a Maria Pia. Presente il vicesindaco Giovanna Caria, che ha rivolto alla madre di Gian Marco, Pierina, e alla sorella Antonella, «la vicinanza dell'Amministrazione e dei concittadini che ancora hanno forte e viva la memoria del giovane caduto in missione».



Il sindaco Mario Conoci, assente per impegni istituzionali, ha voluto esprimere alla famiglia il sentimento di tantissimi algheresi: «Gian Marco Manca, nonostante siano passati dieci anni, è ancora profondamente presente nella memoria della comunità, non solo di quella algherese. E' un caduto che ha servito il Paese con dedizione e passione».



