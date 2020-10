Red 21:19 Io non rischio a Cagliari Domani, per il decimo anno consecutivo,il mondo del volontariato incontrerà i cittadini nelle piazze italiane,per la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile







«Il volontariato di Protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno impegnati per promuovere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali – ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis – Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, i punti informativi saranno soprattutto nelle piazze “virtuali”, visitabili sui social seguendo l’hashtag #iononrischio2020». L’edizione 2020 della campagna nazionale coinvolgerà oltre 9mila volontari e volontarie appartenenti a 972 associazioni. In Sardegna, le ventotto associazioni di volontariato che aderiscono alla campagna Io non rischio organizzeranno momenti di incontro on line, che saranno i punti di aggregazione digitale: «Aperti alla partecipazione dei cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi presenti nei nostri territori e sulle buone pratiche che si possono adottare per mitigarli», ha spiegato Lampis.



Le organizzazioni di volontariato aderenti alla campagna di quest'anno sono di Assemini, Cagliari, Carbonia, Galtellì, Gavoi, Gonnosfanadiga, Iglesias, La Maddalena, Monserrato, Olbia, Olmedo, Oristano, Osilo, Ottana, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Riola Sardo, Sardara, Segariu, Settimo San Pietro, Sinnai, Tuili, Tula, Uras e Uri. Sul sito ufficiale della campagna si può consultare il materiale informativo per conoscere e sapere cosa fare prima, durante e dopo un’alluvione, un maremoto e un terremoto. Commenti CAGLIARI - Per il decimo anno consecutivo, il mondo del volontariato incontrerà i cittadini nelle piazze italiane per contribuire a diffondere la conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile. La campagna nazionale, promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, si chiama “Io non rischio” e domani, domenica 11 ottobre, i volontari della “Fraternità della Misericordia” saranno a Cagliari, dalle 9, in Piazza Garibaldi, inaugurando la seconda edizione della “Settimana nazionale della protezione civile”.«Il volontariato di Protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno impegnati per promuovere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali – ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis – Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, i punti informativi saranno soprattutto nelle piazze “virtuali”, visitabili sui social seguendo l’hashtag #iononrischio2020». L’edizione 2020 della campagna nazionale coinvolgerà oltre 9mila volontari e volontarie appartenenti a 972 associazioni. In Sardegna, le ventotto associazioni di volontariato che aderiscono alla campagna Io non rischio organizzeranno momenti di incontro on line, che saranno i punti di aggregazione digitale: «Aperti alla partecipazione dei cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi presenti nei nostri territori e sulle buone pratiche che si possono adottare per mitigarli», ha spiegato Lampis.Le organizzazioni di volontariato aderenti alla campagna di quest'anno sono di Assemini, Cagliari, Carbonia, Galtellì, Gavoi, Gonnosfanadiga, Iglesias, La Maddalena, Monserrato, Olbia, Olmedo, Oristano, Osilo, Ottana, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Riola Sardo, Sardara, Segariu, Settimo San Pietro, Sinnai, Tuili, Tula, Uras e Uri. Sul sito ufficiale della campagna si può consultare il materiale informativo per conoscere e sapere cosa fare prima, durante e dopo un’alluvione, un maremoto e un terremoto.